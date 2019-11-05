31 октября КНДР могла испытать баллистическую ракету

Эксперты пока не могут прийти к единому мнению по поводу типа снарядов, запущенных 31 октября в КНДР. Внимание аналитиков привлекают также такие вопросы как потенциал использования мобильных пусковых установок и использование ракет на твёрдом топливе. Проанализировав интервал между запусками двух снарядов, зарубежные эксперты пришли к выводу, что пусковая установка пока не совершенна, а ракеты могут быть перехвачены после запуска. Подтверждённая скорость многозарядной пусковой установки составляет от 20 до 30 секунд между выстрелами, однако КНДР произвела два выстрела с интервалом в 3 минуты.





Это говорит о том, что либо произошёл сбой в процессе запуска, либо изначально был установлен длительный интервал для снижения вероятности сбоя. Основываясь на данных о дальности выстрела, скорости и высоте полёта снарядов, эксперты в США и Германии также предположили, что запускались баллистические ракеты. Это соответствует оценке южнокорейской военной разведки. По её данным, КНДР уже испытала 11-12 ракет на твёрдом топливе. Такое топливо, в отличие от жидкого, требует мало времени на загрузку, что затрудняет предварительное обнаружение ракет, делая их более опасными. Не до конца ясно, обладает ли Пхеньян мобильными установками для запуска межконтинентальных баллистических ракет.





Начальник разведывательного управления министерства обороны РК Ким Ён Хван в своём недавнем докладе парламентскому комитету по делам разведки сообщил, что КНДР пока не обладает такими установками. По его словам, попытка запуска межконтинентальной баллистической ракеты при помощи мобильной установки оказалась неудачной. Между тем, КНДР достигла того уровня военно-технического развития, когда возможны транспортировка и подъём ракеты при помощи мобильной установки. Лишь для запуска пока требуется наземная установка. Следовательно, налицо рост ракетной угрозы, поскольку даже тот способ, который ныне доступен КНДР, значительно сокращает время на подготовку запуска, обнаружение и перехват ракеты. В этой связи одновременное использование пяти разведывательных спутников