Возможность третьего саммита КНДР-США

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4 ноября Национальная служба разведки Республики Корея сообщила, что новый раунд рабочих переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном может состояться не позже, чем конец ноября или начало декабря. Основанием для такого утверждения могли послужить два фактора. Во-первых, Северная Корея и США подтвердили свои позиции в ходе рабочих контактов в Стокгольме 5 октября, и теперь настало время сторонам встретиться вновь. Во-вторых, Ким Чон Ын в качестве крайнего срока для проведения переговоров по денуклеаризации с США определил конец этого года. Мнением о том, каковы шансы проведения встречи, делится научный сотрудник Института проблем воссоединения господин О Гён Соп.