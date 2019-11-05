Северокорейские рабочие за рубежом

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Северная Корея начала отправлять своих граждан на работу в Советский Союз в 1948 году, когда у власти был Ким Ир Сен. В то время отправка рабочих была обусловлена, скорее, необходимостью поддержания хороших отношений с Советским Союзом, чем потребностью в иностранной валюте. В 1967 году Пхеньян подписал с Москвой соглашение о заготовке древесины северокорейскими рабочими. После этого за рубеж посылали всё больше и больше рабочих для зарабатывания твёрдой валюты. Сегодня северокорейские рабочие зарабатывают иностранную валюту в 45 странах мира, включая традиционных союзников - Китай и Россию. Эту тему мы рассмотрим подробно вместе с профессором Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.