США и РК проведут военные учения в сокращённом масштабе

Заявление Пентагона о планах проведения совместных с РК военных учений в сокращённом масштабе сняло различные догадки и опасения по этому вопросу. До этого в оборонном ведомстве США отмечали, что военно-воздушные учения, традиционно проводимые в декабре, будут проходить по плану. Это учения Vigilant Ace, которые в прошлом году были отменены в целях налаживания диалога с КНДР. Данное заявление вызвало споры вокруг масштабов манёвров. Поэтому на этот раз в Пентагоне свою позицию обозначили более чётко.





Военно-воздушные учения Vigilant Ace проводились в декабре с 2015 по 2017 год. В последних учениях, состоявшихся в начале декабря два года назад, принимали участие 270 самолётов двух стран. На Корейский полуостров были направлены истребители F-22, F-35A, F-35B и другие. Были переброшены также стратегические бомбардировщики В-1В, базировавшиеся на Гуаме. Тогда Пхеньян назвал манёвры «серьёзной провокацией, ведущей к ядерной войне». Север всегда остро реагирует на совместные военно-воздушные учения РК и США, поскольку в мощи и эффективности собственных ВВС КНДР безнадёжно проигрывает южнокорейско-американским силам.





В этом году решение провести учения в уменьшенном масштабе имеет две цели. Это сохранение боеспособности в условиях продолжения провокаций со стороны Севера и одновременное сохранение возможностей для диалога. Такая позиция США озвучивалась и помощником госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвидом Стилвеллом. 26 октября он заявил в Токио, что Северу не стоит устанавливать искусственные сроки для диалога, если Пхеньян желает переговоров в целях безопасности. Стилвелл также подчёркивал необходимость постоянного диалога всех заинтересованных стран, указывая на то, что решение ядерной проблемы является выгодным для КНДР, а разработка ядерного оружия и средств его доставки снижает безопасность Пхеньяна.



