В правительстве РК обсуждают меры по борьбе с последствиями сокращения населения

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Правительство РК продолжает разрабатывать меры, связанные с демографическими проблемами. 6 ноября рабочая группа по вопросам демографической политики провела совещание под руководством вице-премьера, министра планирования и финансов Хон Нам Ги. В ходе совещания обсуждались такие вопросы как пересмотр политики в сфере образования, сокращение вооружённых сил и введение обязательной воинской повинности для натурализованных иностранцев.

Правительственная рабочая группа рассматривает пути решения демографических проблем, в том числе, стимулирование роста численности трудоспособного населения. На этот раз специалисты обсудили последствия сокращения абсолютного количества населения, среди которых, к примеру, снижение числа учащихся и военнообязанных. В связи с этим правительство намерено инициировать обсуждение политики в сфере образования в средне- и долгосрочной перспективах. В апреле этого года был опубликован план плавного сокращения набора преподавателей в общеобразовательных школах на фоне сокращения численности учеников.

В связи с сокращением численности населения призывного возраста планируется до 2022 года сократить численность вооружённых сил на 100 тысяч человек. Одновременно планируется увеличить численность женщин среди офицеров и ввести обязательную воинскую повинность для натурализованных иностранцев.