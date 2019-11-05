Страны АСЕАН договорились о региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве

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4 ноября в Бангкоке 10 стран АСЕАН, а также РК, Китай, Австралия, Япония и Новая Зеландия договорились о создании регионального всеобъемлющего экономического партнёрства (RCEP). Это будет самая крупная в мире свободная экономическая зона. Если в неё вступит Индия, которую пока не устраивают некоторые пункты соглашения, то зона охватит половину населения и треть объёма мирового производства. Окончательное подписание соглашения планируется на 2020 год. В рамках партнёрства стороны будут стремиться к формированию комплексной и открытой торговой системы, равноправному экономическому развитию и усилению экономической интеграции.

Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство было инициировано Китаем в 2012 году. В рамках подготовки к заключению партнёрства было проведено 28 официальных переговоров, 16 заседаний на уровне министров и 3 встречи глав государств. Изначально это партнёрство ставилось в противовес Транс-Тихоокеанскому партнёрству, которое активно продвигалось тогдашним президентом США Бараком Обамойа. Однако после прихода к власти Дональда Трампа США перешли к политике протекционизма, и поэтому региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство стало более реальным.

Примечательно, что страны-участницы форума смогли договориться об условиях честной торговли, несмотря на имеющиеся разногласия между странами. В условиях американской политики протекционизма и взаимными торговыми санкциями РК и Японии это было особенно сложно. Для южнокорейской экономики, зависимой от экспорта, региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство значительно расширит экспортный рынок. Поскольку у РК заключены соглашения о свободной торговле со всеми странами партнёрства за исключением Японии, эффект может оказаться весьма существенным. Поскольку большинство участников партнёрства – потенциальные партнёры Сеула в проведении «новой южной политики», помимо увеличения объёмов торговли и инвестиций, можно ожидать расширения гуманитарных обменов.