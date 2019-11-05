Президент РК встретился с премьер-министром Японии

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4 ноября президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели встречу в рамках саммита «АСЕАН+3» в Бангкоке. Встреча была незапланированной и продлилась 11 минут. В ходе разговора стороны подчеркнули важность двусторонних отношений и необходимость решения текущих вопросов посредством диалога. Мун Чжэ Ин предложил рассмотреть вариант проведения переговоров на высоком уровне, а Синдзо Абэ, в свою очередь, отметил, что нужно использовать все возможные методы решения проблем в двусторонних отношениях.

Оба политика осознают важность скорейшего разрешения тупиковой ситуации в двусторонних отношениях. Стоит отметить, что Мун Чжэ Ин всегда призывал к использованию дипломатических методов. В октябре он отправил Синдзо Абэ письмо через премьер-министра Ли Нак Ёна, который присутствовал на церемонии интронизации японского императора. Позже Синдзо Абэ присылал соболезнования Мун Чжэ Ину по случаю смерти его матери. Теперь, когда сформировалась атмосфера для открытого диалога, можно надеяться на прогресс в южнокорейско-японских отношениях.

Между тем, пока конкретные пути улучшения двусторонних отношений не определены. Недавно спикер Национального собрания РК Мун Хи Сан в ходе визита в Японию предложил создать совместный фонд силами компаний и частных лиц двух стран, который помог бы урегулировать проблемы, связанные с принудительной трудовой мобилизацией и жертвами сексуального насилия в японской армии. Однако Япония отвергла данное предложение.