G-dragon вернулся из армии

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26 октября лидер группы Big Bang G-dragon появился перед многочисленными фанатами и прессой, собравшимися на месте его демобилизации. Стоит отметить, что возвращение G-dragon является сенсацией не только для фанатов, но и для музыкальной индустрии. Многие надеются, что G-dragon поможет восстановить репутации YG Entertainment.

Есть надежда на то, что фильм «Ким Чжи Ён 1982 года рождения» сможет покорить сердца многих людей. Всего за неделю проката фильм собрал более миллиона зрителей, обогнав «Джокера» и «Малефисент 2». Фильм создан на основе книги «Ким Чжи Ён 1982 года рождения», которая вызвала большой спор в обществе из-за оттенка «феминизма». В день начала показа фильма хейтеры стали критиковать произведение, но в отличие от них зрители дали положильтельные отзывы. Подробно об этом мы расскажем в очередном выпуске «Новости шоу-бизнеса».