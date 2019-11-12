Давай дерзай! (5) 어쩔 수 없죠

Фраза недели

어쩔 수 없죠

[О-ччоль ссу об-ччо]

Ничего не поделаешь





Грамматика

어쩔 форма причастия от глагола 어찌하다 «делать каким-то образом». Далее зависимое существительное –수 «возможность случиться что-либо» и глагол 없다 «нет». Но лучше запомнить следующим образом: здесь употреблена глагольная конструкция ~ 수 없다 «невозможно делать что-либо». Эту конструкцию часто встречается в корейском языке. Само выражение в неофициально-вежливом стиле речи 없죠. В итоге получается 어쩔 수 없죠 «ничего не поделаешь».





- 기차가 이미 출발했네요. 다음 거 타야겠어요, 어쩔 수 없죠.

- Поезд уже уехал. Сядем на следующий, ничего не поделаешь.





- 오늘 식당 예약이 불가능하다고요? 어쩔 수 없죠, 다음에 예약할게요.

- Сегодня не возможно заказать столик? Ничего не поделаешь, сделаю заказ в следующий раз.





- 오늘 시간이 안 되신다고요? 어쩔 수 없죠, 다음에 봐요.

- У вас сегодня не будет времени? Ничего не поделаешь, встретимся в следующий раз.



