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Давай дерзай! (5) 어쩔 수 없죠

#Говорим как герои сериалов l 2019-11-10

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

어쩔 수 없죠

[О-ччоль ссу об-ччо] 

Ничего не поделаешь


Грамматика

어쩔 форма причастия от глагола 어찌하다 «делать каким-то образом». Далее зависимое существительное –수 «возможность случиться что-либо» и глагол 없다 «нет». Но лучше запомнить следующим образом: здесь употреблена глагольная конструкция ~ 수 없다 «невозможно делать что-либо». Эту конструкцию часто встречается в корейском языке. Само выражение в неофициально-вежливом стиле речи 없죠. В итоге получается 어쩔 수 없죠 «ничего не поделаешь».


기차가 이미 출발했네요다음  타야겠어요어쩔  없죠.

- Поезд уже уехал. Сядем на следующий, ничего не поделаешь.


오늘 식당 예약이 불가능하다고요어쩔  없죠다음에 예약할게요.

- Сегодня не возможно заказать столик? Ничего не поделаешь, сделаю заказ в следующий раз.


오늘 시간이  되신다고요어쩔  없죠다음에 봐요.

- У вас сегодня не будет времени? Ничего не поделаешь, встретимся в следующий раз. 


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