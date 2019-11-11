Ли Чжин Хёк дебютирует соло

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Певец Ли Чжин Хёк (이진혁) выпустил первый сольный альбом под названием «S.O.L». Его релиз состоялся в прошлый понедельник, 4 ноября. В альбом вошли три песни, главный трек получил название «I Like That».

Первый сольник привлёк большое внимание со стороны поклонников его творчества. Ранее состоялся шоукейс-фестиваль «LEE JIN HYUK 1st SOLO ALBUM DEBUT SHOWCASE». Напомним, Ли Чжин Хёк является участником группы «UP10TION».