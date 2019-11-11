Новый хит певицы Хён А занял первые строчки в китайских музыкальных чартах

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Новый хит певицы Хён А (현아) «FLOWER SHOWER» (플라워 샤워) получил широкую популярность у китайских поклонников K-POP.

Релиз песни состоялся в прошлый вторник, 5 ноября. В этот же день она заняла первую строчку в крупнейшем музыкальном чарте страны «QQ Music» в разделах «корейские и мировые исполнители». Вместе с этим новая композиция стала лидером по количеству поисковых запросов в китайской соцсети Weibo. Как сообщают в продюсерской компании P Nation, «FLOWER SHOWER» заняла второе место в рейтинге продаж цифровых музыкальных альбомов в Китае.

На следующий день после релиза песни Хён А приняла участие в прямой трансляции через Weibo и встретилась с китайскими поклонниками. Известно, что количество зрителей превысило 350 тыс. человек.