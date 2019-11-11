Бантхан Сонёндан ровно год держится в списке «Billboard 200»

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«Бантхан Сонёндан» (BTS) на протяжении одного года уверенно держится в музыкальном чарте мировых исполнителей «Billboard 200». По состоянию на 10 ноября альбом «LOVE YOURSELF 結 ANSWER» занимает 165-ю строчку.

Релиз музыкального альбома состоялся в августе прошлого года. Уже на следующий месяц он стал лидером списка «Billboard 200». До этого дня ни один из K-POP исполнителей не достигал столь высокого результата. Между тем, другой альбом «MAP OF THE SOUL» также занимает 149-е место в чарте.

В прошлую среду «Бантхан Сонёндан» опубликовала на официальном YouTube-канале тизер четвёртого сезона развлекательной программы «Bon Voyage» о поездке в Новую Зеландию.