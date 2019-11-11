Передача «Собаки - наши лучшие друзья» вышла в эфир на телеканале KBS2

© KBS

Показ передачи «Собаки - наши лучшие друзья» телеканала KBS2 стартовал в прошлый понедельник, 4 ноября. Её основная идея заключается в популяризации правильной культуры воспитания собак, - сообщают продюсеры передачи Ли Тхэ Хён и Ан Со Ён.

Главным ведущим стал известный в Корее кинолог Кан Хён Ук. Вместе с ним в передаче приняли участие популярные артисты - Ли Гён Гю и Ли Ю Би. Особое внимание привлекает участие именно Ли Гён Гю. В Корее он известен как большой любитель собак, сейчас он воспитает 8 питомцев.

Кинолог Кан Хён Ук объяснил своё участие в передаче желанием показать телезрителям истинный смысл воспитания собак. Он также пообещал к окончанию программы обучить двух участников основным азам мастерства кинолога.