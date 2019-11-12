Национальное собрание РК рассматривает проект бюджета на 2020 год

Размер бюджета РК на 2020 финансовый год составляет 513,5 трлн вон или 442 млрд 800 млн долларов. Правительство и правящие силы стремятся отстоять бюджет в нынешнем виде, выступая за расширение финансовой политики в целях активизации экономики. Оппозиция намерена значительно сократить его, указывая, что правящие круги подготовили огромный бюджет, готовясь к предстоящим парламентским выборам. Срок рассмотрения проекта Национальным собранием истекает 2 декабря. До 28 ноября проводится изучение вопроса в подкомитете по регулированию проекта бюджета при специальном бюджетном комитете.





Главной особенностью бюджета на следующий год является его нацеленность на инновационный рост, расширение социальной политики и улучшение ситуации с трудоустройством. Расходы на активизацию инновационного роста увеличились на 59,3%, составив 11 млрд 108 млн долларов. Сюда входят также меры противодействия японским экспортным ограничениям. Бюджет, связанный с улучшением ситуации на рынке труда, расширением социальной политики и здравоохранения, вырос на 12,8%, составив 156 млрд 300 млн долларов. Проблема в том, что расходы растут, а рост бюджетных доходов остаётся на низком уровне. Как ожидается, в следующем году поступления в бюджет вырастут лишь на 1,2%, составив 482 трлн вон или 414 млрд долларов. Налоговые поступления окажутся, по прогнозам, на самом низком уровне за последние десять лет. Они сократятся на 0,9% до 251 млрд долларов. В этой связи неизбежна дестабилизация финансовой системы. Для восполнения нехватки средств будут выпущены государственные облигации на сумму 52 млрд долларов, что в два раза больше, чем в этом году. Общий госдолг по облигациям составит 693 млрд долларов. Коэффициент госдолга вырастет на 2,7% до 39,8%.





Между правящими и оппозиционными силами, как ожидается, развернутся горячие споры по размеру бюджета. Крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея намерена не допустить превышение его объёма свыше отметки в 500 трлн вон. Лидер парламентской фракции от этой партии На Гён Вон обозначила три главных проблемы проекта бюджета на следующий год. Это увеличение долга, возвращать который будет молодое поколение, его направленность не на народные, а на политические интересы, а также явные черты расходов ради расходов без инвестиций в будущее. Она заявила о целях сокращения проекта бюджета на 13 млрд долларов. Особенно это касается оказания помощи КНДР и создания ''пустых рабочих мест''. Другая оппозиционная партия Справедливого будущего частично признаёт необходимость увеличения бюджетных расходов, одновременно выступая за тщательную проверку ряда статей. Правительство и правящие силы, в свою очередь, подчёркивают неизбежность увеличения финансовых вливаний в рамках превентивных мер активизации экономики.



