Грязные деньги (블랙머니 / Black Money, 2019)





Режиссер: Чон Чжи Ён

Жанр: драма

В ролях: Чо Чжин Ун, Ли Ха Ни

Премьера: 13 ноября 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.





Бескомпромиссный и обладающий крутым нравом прокурор Ян Мин Хёк работает в Сеульской центральной окружной прокуратуре. Ян ведёт одно очень запутанное дело. Вскоре один из подозреваемых неожиданно погибает. Оказалось, что он являлся важным свидетелем незаконной продажи одного из крупных банков страны по заниженной цене. В деле замешаны чиновники, сотрудники известной юридической фирмы и зарубежного фонда. В распоряжении прокурора всего лишь 5 неизвестных факс-посланий.