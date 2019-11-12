Компания Sos LAB – лидер южнокорейского рынка лидаров

© SOS Lab

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы продолжим знакомство с компаниями, принимавшими участие в выставке электроники Korea Electronics Show. На очереди компания Sos LAB (에스오에스랩), получившая награду за лучший продукт. Познакомит нас с ней президент компании г-н Чон Чжи Сон.





Лидары, которые имеются на рынке, в своём большинстве работают по принципу вращения от силы мотора. Если их разместить на автомобиле, то довольно сложно обеспечить устойчивость и прочность, которая могла бы выдержать пять лет или 100 тысяч километров. Но наш лидар выполнен в форме полупроводникового чипа. У него нет механической подвижной части, что обеспечивает ему прочность, компактность и ценовую доступность.





Для того, что автомобиль мог двигаться без вмешательства водителя необходимо, чтобы компьютер мог чётко воспринимать окружающую обстановку. Ключевым в этом вопросе компонентом является лидар. Он работает на базе технологий получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем. При этом создаётся двух- или трёхмерная картинка окружающего пространства. Это платформа для определения объёмной карты, которую компьютер способен усвоить. Этот прибор ещё называют «глазами» беспилотных автомобилей. Проблема в том, что рынок не дошёл до стадии массового производства. Это связано со сложностью и дороговизной лидара. Между тем, компания Sos LAB сумела преодолеть этот барьер, разработав прибор, по всем параметрам пригодный для массового производства.





Мы создали юридическое лицо в июне 2016 года. Учредителями выступили четверо учёных, которые в течение 15 лет изучали технологии лидаров в Институте науки и технологий в городе Кванчжу. В прошлом году мы получили инвестиции в размере 6 млн долларов. Сейчас в нашем штате 45 экспертов. Можно сказать, что наша компания является самым большим в стране разработчиком и производителем лидаров. Мы создали готовый продукт, но в процессе реализации проекта коммерциализации возникли трудности в передачи технологий. Поскольку этим занимались не те, кто имел непосредственное отношение к разработкам. Поэтому мы поняли, что можем сами, без посторонней помощи, выйти на рынок. Потому и была создана компания, учитывая, что вот-вот сложится рынок беспилотных автомобилей, дающий возможность добиться значимых результатов.





© SOS Lab

Компания Sos LAB привлекла внимание участников выставки. Ранее она вошла в четвёрку профильных компаний, отобранных аналитическим агентством в сфере сенсоров LEDinside. В список вошли такие именитые представители сектора лидаров как Velodyne Lidar, Quanergy, Innoviz. В чём же секрет такого успеха?





В случае с Velodyne для получения большего объёма информации они избрали метод увеличения лучей. Недавно они представили новый продукт, который выпускает 128 лучей, что обеспечивает соответствующее разрешение. Мы же разработали гибридную технологию сканирования, благодаря которой наличие одного лазера даёт тот же эффект, что 40 или 80 лучей. Продукция других компаний стоит около 10 тыс. долларов, если речь идёт о недорогом товаре. Для применения прибора в автомобиле, цена не должна превышать пятисот долларов, поэтому нам необходимы структурные изменения. Снизить цену за счёт массового производства не выйдет. Этот подход имеет границы. Нужно упростить производственный процесс, и наша конструкция лидара с гибридным сканированием является наиболее подходящей.





Компания Sos LAB в создании лидара объединила прежний метод с мотором и технологию микроэлектронного управления. В итоге удалось обеспечить лучшие качества и функциональность. Самым важным качеством является низкая стоимость производства. Самые первые лидары для беспилотных автомобилей стоили 100 тыс. долларов. Сегодня их цена ниже на 90%, но всё ещё велика. Автопроизводители хотят получать аппарат по 100 долларов за штуку. В этом моменте у Sos LAB большие шансы на успех.





Мы протестировали наш автомобильный лидар внутри страны, а в следующем году планируем сделать это за рубежом. Автопроизводители и производители автозапчастей должны совместно работать над тем, как эффективно его использовать. Я полагаю, массовое производство наших лидаров начнётся через два-три года. Кроме лидара для автомобилей, мы также работаем над лидаром для промышленных целей. С лета прошлого года мы разрабатываем датчики, которые заменят японскую продукцию. Если всё пойдёт по плану, мы сможем начать массовое производство датчиков и их поставку заводам-производителям полупроводников вместо японских.





Компания Sos LAB запатентовала технологию гибридного лидара для автономных транспортных средств. Она успешно работает над новыми видами продукции, которые можно было бы использовать в автоматических роботах, беспилотных летательных аппаратах и системах безопасности. Цель компании - стать одним из мировых лидеров области лидаров.