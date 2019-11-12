В реализации проекта RCEP наметился прогресс

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4 ноября в Бангкоке участники переговоров по Соглашению о Региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве (RCEP) достигли значимых договорённостей. Это удалось сделать впервые за семь лет с момента начала обсуждения. Было решено приложить усилия для того, чтобы подписать соглашение в 2020 году.

Подробней об этом мы поговорим с директором Института глобальной экономики господином Ким Дэ Хо.





RCEP - это соглашение о региональном экономическом партнёрстве. По сути это соглашение о свободное торговле, нацеленное на либерализацию торговли и снятие пошлин. Отличие от обычного соглашения о свободной торговле заключается в многосторонности. RCEP является самой большой инициативой в Азии. К ней присоединились многие крупные экономики. Среди них Китай, Япония и Индия. Таким образом, на участников соглашения приходится половина населения мира и 1/3 мировой торговли.





RCEP объединяет 16 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В их числе 10 стран-членов АСЕАН и 6 стран, с которыми у АСЕАН подписаны соглашения о свободной торговле – РК, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия и Япония. 15 стран-участниц RCEP, кроме Индии, завершили переговоры по тексту документа и всем вопросам, касающимся доступа к рынкам. По данным МВФ, по состоянию на 2017 год объём ВВП этих стран составил 25 трлн долларов. Важно, что у участников RCEP более высокие темпы экономического роста, чем в развитых государствах. Работа по реализации данного проекта началась в 2012 году по инициативе Китая.





Сегодня во всём мире закрепляется протекционизм. После прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон оказывает постоянное давление на другие страны, требуя для себя более выгодных торговых условий. Поэтому соглашения о свободной торговле становятся бесполезным механизмом. Никто не пытается пользоваться принципами свободной торговли, часто полагаясь лишь на логику силы и влияния. Сильные страны заставляют слабых открывать двери для экспорта. Поэтому решение по RCEP является символичным движением в сторону возвращения к режиму свободной торговли.





На фоне торговой войны между США и Китаем во всём мире усиливается протекционизм. В этой ситуации соглашение RCEP нацелено на укрепление ценностей свободной торговли. Большие надежды с этим связывают южнокорейские деловые круги. В случае подписания соглашения РК получит возможность увеличить экспортные рынки. Сегодня отечественный экспорт чересчур зависит от рынков США и Китая. Поэтому противостояние этих стран ставит РК в невыгодное положение. RCEP откроет для Сеула новые возможности. Ожидается, что в этом случае рост ВВП составит 1,1% в год, а профицит платёжного баланса превысит 28 млрд долларов в год. Благосостояние потребителей повысится более чем на 1 млрд долларов. Ожидается также увеличение инвестиций в сфере услуг. Однако есть и опасения.





С нашей стороны следует соблюдать осторожность. Почти все страны-участницы RCEP являются сельскохозяйственными, но наше сельское хозяйство отстаёт по конкурентоспособности. Дело не в качестве продукции, а в высоких расходах на её производство. В других странах, которые могут подписать RCEP, цены гораздо ниже. Поэтому мы должны как можно быстрее заняться повышением конкурентоспособности сельского хозяйства.





Корейский институт экономики сельского хозяйства сообщает, что по состоянию на 2015 год РК экспортировала в страны RCEP сельскохозяйственной продукции на сумму в 3 млрд 150 млн долларов. При этом импорт составил лишь 6,6 млрд долларов. В этой ситуации подписание RCEP может увеличить импорт дешёвых товаров, что ударит по отечественным фермерам.





Трудно сказать, когда работа над соглашением завершится. Тем не менее, уже сейчас нужно начать готовиться к корректировке тарифов, чтобы максимизировать свои выгоды и минимизировать потенциальный ущерб. Я думаю, что Сеулу следует объяснить другим странам-участницам RCEP ситуацию в своём сельском хозяйстве и убедить их предоставить льготный период. Тем более, что РК долгое время сохраняла статус развивающейся страны в области сельского хозяйства во Всемирной торговой организации. Также будет необходимо договориться о конкретных условиях, касающихся каждого сектора экономики.





С 2012 года участники RCEP провели 28 официальных раундов переговоров, 16 отдельных встреч на министерском уровне и 3 саммита. Теперь появились признаки возможного положительного итога этих усилий. Главное – это создать условия для успешного сосуществования Тихоокеанского региона на основе принципов свободной торговли.