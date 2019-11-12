В ''Синей книге по дипломатии'' Японии опровергнут факт сексуального рабства

В международном сообществе общепринято обозначение проблемы полевых борделей в японской армии в период Второй мировой войны термином ''сексуальное рабство''. Поэтому выраженное в ''Синей книге по дипломатии'' за этот год утверждение Японии о неприемлемости этого обозначения является неверным. Спорным является и утверждение о том, что РК согласилась не использовать выражение ''сексуальное рабство''. Южнокорейская сторона официально называет вопрос о принудительном привлечении женщин для сексуальной эксплуатации в указанный период ''проблемой полевых борделей в японской армии''. Следовательно, это никак не касается темы использования термина ''сексуального рабства''. Причина дополнительных пояснений по этой теме в ''Синей книге по дипломатии'' Японии не озвучивается. Нет никаких доказательств того, что в рамках двусторонних договорённостей от 2015 года РК согласилась не применять вышеуказанное выражение. На запросы МИД РК по данному вопросу японская сторона сохраняет молчание.





Япония всеми доступными методами пытается избежать официальных упоминаний о фактах сексуального рабства в японской армии. В Токио подчёркивают, что женщины привлекались для работы в борделях на добровольных началах, следовательно, японское правительство не несёт за это никакой ответственности. Примечательно, что впервые практику полевых борделей в Японии сексуальным рабством официально назвали не южнокорейские представители, а японский адвокат Эцуро Тосука. Он заявил об этом в 1992 году в ООН.





Впоследствии данная позиция была признана в международных организациях. Ярким примером является доклад ООН от 1996 года, представленный специальным докладчиком по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях Радхикой Кумарасвами. Она была назначена на эту должность Комиссией по правам человека в 1994 году. В докладе указывалось, что японская армия проводила системную политику по похищению и принудительному привлечению женщин из захваченных стран и колоний для использования в полевых борделях. При составлении документа Радхика Кумарасвами посещала обе Кореи и Японию для проведения тщательного расследования. В итоге, в докладе были отражены исторический фон тех событий, показания пострадавших, ответственность правительств всех заинтересованных стран и другие данные. Было рекомендовано утвердить обозначение деятельности полевых борделей в качестве ''сексуального рабства'', признать правительством Японии данный факт и ответить за это преступление в соответствии с законом. Поэтому это позиция не только южнокорейского правительства, но и всего международного сообщества.



