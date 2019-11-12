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Рассказ «Уйти с работы» писателя Чхон Мён Гвана был опубликован в 2014 году. Действие произведения происходит в недалёком будущем. Из-за постоянного роста цен и ухудшения экономики многие офисные сотрудники и рабочие лишились работы и еле сводят концы с концами.









- Ты ещё здоров и молод, почему работу не можешь найти? – спросил смотритель.

Прошло уже десять лет с тех пор, как уровень безработицы перевалил за девяносто процентов. Тем не менее, смотрители всегда задавали вопросы так резко, будто вся ответственность лежала на безработных.





“아직 나이도 젋고 사지도 멀쩡한데 왜 일을 못 구해?”





실업률이 구십 퍼센트를 넘어선 지 십년이 넘어

직업을 구하는 건 이제 죽어서 천국에 간다는 얘기만큼이나 허황된 꿈이 되었다.

그런데도 조정관들은 언제나 모든 책임이 실업자에게 있다는 듯

호되게 몰어붙이곤 했다.









Когда герою шёл десятый год жизни, отец исчез, бросив их с младшей сестрой и мамой. Мать сказала, что у него появилась другая женщина. С тех пор семья еле сводила концы с концами.









Мужчина выпалил отцу вопросы, которые держал в себе столько лет.

- Почему ты нас бросил?

- Я вас бросил? Кто тебе это сказал?

- Мать. Она сказала, что ты ушёл из-за другой женщины.

- Послушай, это недоразумение. Ты должен это понимать.

- Тогда почему ты ни разу не приходил к нам? Ты знаешь, что Ми Сук умерла? Она даже в больнице не побывала, потому что не было денег. Почему ты ни разу не связывался с нами? Почему?

- Извини. Я ничем не могу оправдать себя за Ми Сук, но я не уходил из дома из-за женщины. На самом деле я и от семьи-то не уходил.

- Я не уходил из дома… Я просто до сих пор не могу уйти с работы.





남자는 수 십년간 마음속에 품어왔던 의문을 아버지 앞에 꺼내놓았다.





“근데 왜 우리를 버리신 거예요?”

“내가 너희를 버렸다고? 누가 그런 소릴 하디?”

“엄마가요. 다른 여자가 생겨서 우릴 버리고 떠난 거라구요”

“얘야, 그건 오해란다. 다른 사람은 몰라도 넌 그걸 이해해야 돼“

“그럼 왜 한 번도 찾아오지 않았어요? 미숙이가 죽은 건 알고 계세요?

병원비도 없어서 치료도 한 번 못 받고 죽어갔는데 왜 한 번도 연락이 없었던 거예요?”

“미안하다.

미숙이에 대해선 입이 열개라도 할 말이 없지만

내가 여자 때문에 집을 나갔다는 건 정말 오해란다.

난 사실 집을 나간 적이 한 번도 없어”





“난 집을 나간 게 아니라..... 아직 퇴근을 못하고 있는거야”









Из интервью с профессором Пан Мин Хо кафедры корейского языка и литературы Сеульского национального университета:

Отец героя не может уйти с работы, потому что вынужден постоянно работать. Это сатира на корейское рабочее время. В итоге так вышло, что поколение отца героя не может оставить работу, а молодое поколение не может устроиться на работу. Из-за этого люди не могут воспитывать своих детей.









Писатель Чхон Мён Гван родился в 1964 году в г. Ёнин провиции Кёнгидо. Его дебютным произведением стал рассказ «Фрэнк и я», опубликованный в 2003 году. В 2015 году стал лауреатом VII премии им. Ку Сана в категории «Лучший молодой писатель».