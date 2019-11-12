Бойз-группа «Супер джуниор» и её творчество





Очередную рубрику «Звёзды K-POP» нашей музыкальной программы мы посвятили творчеству бойз-группы «Супер джуниор» - одной из наиболее ярких представителей K-POP музыки в мире. Дебютировал этот коллектив в 2005 году с первым официальный альбомом. Первое время в нём пели 13 исполнителей, но впоследствии трое из них покинули коллектив, и в настоящее время в группе «Супер джуниор» поют 10 участников. Все они очень талантливые, у них миллионы поклонников во в мире. Группа известна не только своими отменными шоу-выступлениями и шикарной хореографией, но и заводными, полными энергии песнями. Кстати, в декабре 2019 года участники «Супер джуниор» будут отмечать 14-тилетие существования группы. А первым на наших волнах в рубрике прозвучал трек из дебютного альбома бойз-группы «Супер джуниор» - песня 'MIRACLE' или «Чудо». А далее мы предложили вниманию наших уважаемых радиослушателей другой хит ребят - трек «Прости, прости (Sorry, Sorry)» из третьего регулярного альбома бойз-группы «Супер джуниор».

Как известно, у группы много крепких хитов, среди которых можно упомянуть такие, как «Красавица», «Сексуален, свободен и один», «Чёрный костюм» и 'MAMACITA'. Один из перечисленных хитов мы предложили послушать прямо в эфире. Это была песня 'MAMACITA' из седьмого регулярного альбома бойз-группы «Супер джуниор». Затем на наших волнах прозвучала песня 'Lo Siento' в стиле латинской поп музыки с тропическим ритмом и особым, добрым весельем. Она из переупакованной версии восьмого регулярного альбома бойз-группы «Супер джуниор», а в его фитчеринге, как известно, приняла участие певица в стиле бачата Лесли Грейс.

В завершение нашей очередной рубрики «Звёзды K-POP» мы предложили вашему вниманию, дорогие друзья, главный трек свежего девятого регулярного альбома - песню 'SUPER Clap' в исполнении группы «Супер джуниор».





© SM Entertainment