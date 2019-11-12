Препятствия? Только не для Хёна. Сильная девочка возвращается

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5 ноября вышел сингл певицы Хёна «Flower Shower». Это произошло через два года после представления последней песни «Lip & Hip». Уже 6 ноября новая песня вошла в первую десятку музыкального чарта, что не самый плохой результат. Между тем, народный артитс Ким Гон Мо Мо официально заявил, что скоро женится. Спутницей народного артиста является тридцатилетняя пианистка Чан Чжи Ён, окончившая музыкальный колледж Беркли. Подродности обо все этом мы расскажем в очередном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса».