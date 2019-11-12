Вашингтон – за продление действия GSOMIA 

В последнее время Вашингтон активно выступает за продление действия соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией между РК и Японией (GSOMIA). Во вторник по этому поводу высказался, в частности, командующий американскими войсками на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс, выступая на пресс-конференции в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо. По его словам, прекращение действия GSOMIA может дать неверный сигнал о том, что альянс между США и их союзниками - РК и Японией - недостаточно крепок для обеспечения безопасности в регионе. Аналогичную позицию ранее выразили председатель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил США Марк Милли, министр обороны Марк Эспер, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилвелл и другие американские представители.





США настаивают на том, чтобы сотрудничество между Сеулом и Токио было сосредоточено на вопросах безопасности, а не на исторических проблемах. Роберт Абрамс, в частности, напомнил, что основополагающим принципом GSOMIA является сохранение стабильности и безопасности в Северо-Восточной Азии. Позиция Сеула заключается в том, что, если Токио откажется от экспортных ограничений в отношении РК, то можно будет сохранить GSOMIA. Отказ Сеула от продления его действия обусловлен тем, что экспортные ограничения со стороны Японии представляют собой ответ на решение Верховного суда РК о компенсациях корейцам-жертвам принудительной трудовой мобилизации. Токио категорически отрицает связь между решением суда и экспортными ограничениями.





Если южнокорейское правительство не откажется от своего решения, действие GSOMIA прекратится в полночь 23 ноября. Между тем, некоторые эксперты предлагают южнокорейскому руководству пересмотреть решение о прекращении действия GSOMIA. Они напоминают, что это соглашение – одна из основ поддержания безопасности в регионе. Американскую поддержку продления действия GSOMIA можно рассматривать как стремление Вашингтона помочь нормализации южнокорейско-японских отношений.