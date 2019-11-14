



Цитра каягым считается самым популярным традиционным инструментом среди обычных слушателей. Неудивительно, что именно по этой причине она претерпела много изменений как в плане строения инструмента, так и в плане мелодий для каягыма. О происхождении, видах и особенностях каягыма вы можете узнать, послушав наш выпуск.





Выпуск 439. Цитра каягым

* Часть «Саннёнсан» из музыкального цикла «Ёнсан хвесан» – Ким Чжон Чжа (классическая цитра каягым)

* Часть «Хвимори» из мелодии «Санчжо» для каягыма – Хам Тончжонволь (цитра каягым)

* Мелодия «Happiness» – Ли Сыль Ги (25-струнная цитра каягым)