Уличная еда в КНДР
2019-11-14
#Мелодии Кореи l 2019-11-13
Цитра каягым считается самым популярным традиционным инструментом среди обычных слушателей. Неудивительно, что именно по этой причине она претерпела много изменений как в плане строения инструмента, так и в плане мелодий для каягыма. О происхождении, видах и особенностях каягыма вы можете узнать, послушав наш выпуск.
Выпуск 439. Цитра каягым
* Часть «Саннёнсан» из музыкального цикла «Ёнсан хвесан» – Ким Чжон Чжа (классическая цитра каягым)
* Часть «Хвимори» из мелодии «Санчжо» для каягыма – Хам Тончжонволь (цитра каягым)
* Мелодия «Happiness» – Ли Сыль Ги (25-струнная цитра каягым)
2019-11-14
2019-11-13
2019-11-14 14:46:24