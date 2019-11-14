Судьба межкорейской туристической программы

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23 октября северокорейская газета «Нодон синмун» сообщила, что глава КНДР Ким Чон Ын посетил с инспекцией горный курорт Кымгансан. Он распорядился снести все южнокорейские сооружения, пришедшие в неприглядный вид из-за того, что курортная зона давно не принимает туристов. Северокорейский лидер также сказал, что туристический проект больше не является символом межкорейского сотрудничества. В начале ноября Сеул обратился к Пхеньяну с предложением направить на Север своих представителей для осмотра объектов, построенных южнокорейской стороной в горах Кымгансан. Однако Северная Корея хранит молчание, что не позволяет окончательно решить судьбу совместного проекта. Ситуацию комментирует профессор Чо Чжин Гу из Института проблем Дальнего Востока Университета Кённам.