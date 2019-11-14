Уличная еда в КНДР

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Уличная еда широко распространена в Пхеньяне и других регионах Северной Кореи. Она обычно продаётся на рынках, вблизи жилых районов и перед железнодорожными вокзалами. В северокорейской столице существует специальная улица для торговли едой между железнодорожным вокзалом и гостиницей «Корё». Благодаря доступным ценам, уличное питание сегодня вошло в повседневную жизнь северян. О том, что предлагают в уличных палатках и на лотках, расскажет госпожа Кан Ми Чжин, бывшая гражданка КНДР, а ныне сотрудник онлайн-газеты Daily NK в Сеуле.