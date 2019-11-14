Многие усыновлённые дети из РК не имеют гражданства США 

Конгресс США работает над решением проблемы отсутствия гражданства у многих корейцев, взятых в детстве на воспитание американскими гражданами. Причина нынешней ситуации заключается в несовершенстве законодательства. Если приёмные родители вовремя не позаботились о том, чтобы подать заявление на гражданство, то в случае развода или отмены усыновления такие дети оказывались в ситуации, когда статус их проживания в США становился близок к нелегальному. Закон о гражданстве детей, принятый Конгрессом США в 2000 году, предусматривает автоматическое присвоение гражданства детям американцев, рождённым за рубежом, в том числе приёмным детям. Однако его действие распространяется только на приёмных детей в возрасте до 18 лет.





В период с 1955 по 2016 год граждане США взяли на воспитание порядка 110 тыс. корейских детей. Из них около 20 тыс. человек не имеют гражданства. Внимание к данной проблеме привлёк случай Адама Крэпсера (корейское имя Син Сон Хёк), которого в 1979 году в возрасте трёх лет усыновила американская семья. Из-за жестокого обращения в семье и последующей отмены усыновления у него были тяжёлые детство и юность. Спустя 37 лет после усыновления он был депортирован в РК за мелкое преступление. Эта история стала сюжетом популярной в Корее телепередачи и получила широкий общественный резонанс. Также стало известно о ряде других подобных случаев, в том числе трагических.





Конгресс США прилагает усилия к устранению недочётов в существующем законодательстве для решения проблемы. Новый законопроект касается лиц, не подпадающих под действие закона о детях американских граждан от 2000 года. Он был представлен ещё в 2016 году, но так и не принят, потому что не получил достаточной поддержки республиканцев. Однако в этом году высока вероятность, что конгрессмен Гари Палмер, председатель политического комитета Республиканской партии присоединится к этой инициативе. Ранее в октябре в штате Калифорния был принят законопроект, согласно которому граждане, взявшие на воспитание иностранного ребёнка, обязаны в течение 60 дней после прибытия ребёнка в США или до достижения им 16-летнего возраста завершить процедуру установления родительских отношений, что является обязательным условием для получения гражданства. В случае, если по каким-либо причинам они этого сделать не могут, агентство по усыновлению обязано завершить все формальные процедуры в течение 90 дней. Ожидается, что этот закон также окажет положительное влияние на рассмотрение законопроекта в Конгрессе. Американские общественные организации и объединения корейцев приложили немало усилий в его поддержку.



