Глава 18. Король Сон Док и женщина по имени Су Ро

Король Хё Со умер, когда ему исполнилось 16 лет. У короля не было наследника, поэтому следующим государем стал его младший брат. Итак, в истории Силла появился король Сон Док. Так как наш герой младше короля Хё Со, он был ещё мальчиком, когда стал королём Силла. Но возраст не помешал ему стать мудрым королём. В течение следующих 36 лет король Сон Док прилагал усилия для того, чтобы добиться политической стабильности и процветания культуры. В 706 году люди Силла находились под угрозой обезвоживания и недоедания из-за сильнейшей засухи. Король приказал раздать зерно голодающим. Спасение людей продолжалось полгода, начиная с первого числа первого лунного месяца. Общее количество риса, предоставленного людям в виде помощи, составило почти 43 тонны. После этого он построил монастырь Пондокса в честь короля Му Ёля и освободил преступников.

Между тем, в Самгук Юса также описана вот такая интересная история, в которой говорится о необычных событиях, случавшихся во время правления короля Сон Дока. Тогда в Силла жил сановник Сун Чжон. Он женился на красивой девушке по имени Су Ро. Однажды супруги отправились в город Каннын, так как его назначили губернатором. По дороге в город Су Ро увидела рододендрон, который вырос на высокой горной вершине. «Кто-нибудь сможет достать его?»,- спросила Су Ро, но из-за трудной доступности места никто из слуг не осмелился. Вдруг к ней подошёл некий старик, который проходил мимо. Он держал в руках цветы, и подарил ей их. Через два дня люди дошли до моря и решили пообедать на берегу. Внезапно из моря выскочил дракон, который забрал жену Сун Чжона.

В тот момент появился другой старик: «Как говорил старый мудрец, голос многочисленных людей — великая сила. Даже морской дракон боится голоса народа. Вам нужно собрать людей в одном месте, и пусть поют песню, в которой критикуют поступок дракона. А вы одновременно ударьте палкой по земле. Желание вернуть вашу жену дойдёт до дракона, и госпожа вернётся домой».

Как бы это странно ни звучало, но люди сделали именно так, как посоветовал старик, а дракон действительно вернул жену. На вопрос мужа о том, что произошло с ней в морском дворце, жена ответила: «Ничего не произошло. Всё было прекрасно. Блюда пахли вкусно и выглядели чистыми». Говорят, что после этого события Су Ро часто похищали священные животные, очарованные её красотой. Сун Чжон каждый раз приказывал людям петь и бил палкой о землю, возвращая себе жену.