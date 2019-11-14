КНДР и США ищут путь к продолжению диалога через регулирование вопроса о проведении южнокорейско-американских военно-воздушных учений. В ответ на протесты и критику со стороны Пхеньяна американская сторона отметила возможность сокращения масштабов данных манёвров, намеченных на декабрь. Север положительно оценил такую позицию Вашингтона. После откровенно неудачных рабочих переговоров, состоявшихся 5 октября в Стокгольме, стороны не могут прийти к единому мнению, продолжая полемику. Нынешние изменения в ситуации могут указывать на признаки создания условий для возобновления диалога. Кроме того, Север раскрыл информацию о том, что США предложили провести рабочие переговоры в декабре. Ранее северокорейская сторона озвучивала крайний срок для достижения договорённостей до конца года. Поэтому Вашингтон и Пхеньян стремятся достичь значимых подвижек как можно скорее.





Недавно РК и США сообщили о планах провести совместные учения ВВС Vigilant Ace. Север выступает против любых военных учений, особо остро реагируя на активность военно-воздушных сил РК и США. На этот раз посол по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гын выразил жёсткий протест. Сразу после этого глава Пентагона Марк Эспер указал на возможность сокращения масштабов учений, ссылаясь на необходимость поддержать дипломатические усилия по налаживанию диалога с КНДР. Такая позиция отличается от ранее сделанного заявления Пентагона. Так, 6 ноября представитель оборонного ведомства США Дэвид Истбурн заявлял, что американская сторона не намерена пересматривать масштабы проведения военных учений, учитывая протест КНДР. Таким образом, в итоге, Вашингтон всё же пошёл на некоторые уступки. В ответ последовало заявление председателя северокорейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоля, что указывает на продолжение диалога сторон.





В заявлении Ким Ён Чхоль потребовал от США напрямую, а не через посредников принять меры по разрешению спорных вопросов. Это указывает на то, что между сторонами имелись скрытые контакты через посредников. Внимание привлекает также заявление представителя КНДР на рабочих переговорах Ким Мён Гиля, сделанное 14 ноября. По его словам, спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн предложил возобновить переговоры. Подобные выступления показывают заинтересованность Севера в скорейшем возобновлении диалога, учитывая скорое окончание срока, ранее озвученного Пхеньяном.



