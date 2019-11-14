Споры вокруг депортации северокорейских рыбаков

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Депортация двух северокорейских рыбаков на родину продолжает оставаться предметом споров в кругах общественности и правозащитников. Речь идёт о молодых людях, которые 2 ноября на рыболовецком судне водоизмещением 17 тонн зашли в территориальные воды Республики Корея в Восточном море. В ходе расследования они признались в убийстве 16-ти членов экипажа. Ещё один член экипажа, также причастный к массовому убийству, высадился на северокорейский берег и был арестован.

Принимая решение о депортации, южнокорейское правительство сочло, что в данном случае закон о защите северокорейских беженцев не действует, поскольку совершено тяжкое уголовное преступление, а сами беженцы представляют угрозу для жизни и безопасности южнокорейских граждан. 7 ноября, через пять дней после обнаружения у восточного побережья, рыбаки были переданы представителям КНДР в пограничном пункте Пханмунчжом.

Общественность, однако, возмутил факт депортации рыбаков. Во-первых, молодые люди были отправлены на родину в кратчайшие сроки, причём об этом стало известно непосредственно в день депортации. Во-вторых, под сомнением оказался юридический статус северокорейских граждан и необходимость их защиты. Согласно действующим законам и конституции, рыбаки могли получить статус «граждан, бежавших с Севера», и получить поддержку после соответствующего рассмотрения. Кроме того, покинув КНДР, они получали статус граждан Республики Корея, и поэтому их преступления могли быть расследованы по южнокорейским законам.

Эксперты правозащитной организации Human Rights Watch уверены в том, что депортация рыбаков на родину противоречит принципу уважения прав человека. По их мнению, существует вероятность того, что они будут подвергнуты преследованиям в рамках чрезвычайно жестокой правовой системы КНДР.