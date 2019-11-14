Начало судебных слушаний о возмещении ущерба сексуальным рабыням

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13 ноября суд Центрального административного округа Сеула провёл первое слушание по иску двадцати бывших сексуальных рабынь и членов их семей к правительству Японии, поданному в декабре 2016 года. Истцы требуют материальную компенсацию по 200 млн вон или 170 тыс. долларов на человека. Слушания проходят в отсутствие представителей ответчика. Дело в том, что японская сторона вернула письменное уведомления о явке в суд. Японское правительство ссылается на Гаагскую конвенцию, согласно которой уведомление о явке в суд может быть отвергнуто, если под угрозу поставлены суверенитет или безопасность государства. Однако южнокорейские судебные органы прибегли к процедуре публичного уведомления, которая инициируется в случаях, когда адрес ответчика неизвестен или уведомления остаются без ответа. В таком случае проведение слушаний становится возможным. Однако это не значит, что обвиняемый автоматически признаёт свою вину. Суд принимает решение на основе доводов пострадавших.

Правительство Японии ссылается также на такой принцип международного права как суверенный иммунитет. В соответствии с ним суверенное государство не подчиняется органам власти других государств, в том числе, судебным органам. Однако истцы и правозащитные организации утверждают, что в данном случае этот пункт не применим, поскольку события, составляющие предмет иска, происходили на территории Кореи и ущемляли основные права человека.

Исход данного дела во многом определит судьбу других похожих обращений. На рассмотрении судебных органов Республики Корея находится ещё один иск жертв сексуального рабства в японской армии. В августе 2013 года 12 жертв потребовали от японского правительства возмещения ущерба по 100 млн вон или 85 тыс. долларов на человека. Позже жертвы пожелали откорректировать сумму, но правительство Японии не отреагировало на их просьбы. В результате в январе 2016 года обращение получило статус официального иска, по которому слушания пока не проводились.