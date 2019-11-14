Назван приоритетный претендент на покупку Asiana Airlines

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Консорциум в составе компаний HDC Hyundai Development и Mirae Asset Daewoo назван предпочтительным претендентом на приобретение компании Asiana Airlines. Её нынешний владелец Kumho Asiana Group продаёт свою 31-процентную долю в Asiana Airlines вместе с шестью филиалами авиакомпании, включая бюджетных перевозчиков Air Busan и Air Seoul. Нынешний владелец Asiana Airlines и претендент на покупку приступают к переговорам об условиях контракта. Для окончательного оформления сделки потребуется пройти обязательные процедуры.

Компания Asiana Airlines, основанная в 1988 году, выполняет рейсы в 63 города двадцати одной страны мира. В её парке числятся 86 самолётов. В прошлом году объём продаж компании составил 6 млрд 142 млн долларов, что на 8,9% выше по сравнению с предыдущим годом. Это максимальный объём продаж за всю историю существования компании, однако прибыль от продаж при этом снизилась на 88,5%, составив всего лишь 24 млн долларов. Чистые издержки компании составили 167 млн долларов

Столь неблагоприятные финансовые показатели авиаперевозчика вызваны огромными долгами. Ранее в этом году Kumho Asiana Group представила кредиторам план спасения компании, но он был отвергнут. В итоге было принято решение о продаже. Как стало известно, консорциум HDC-Mirae Asset Daewoo предложил за покупку Asiana Airlines 2 млрд 100 млн долларов. Эта сумма поможет увеличить капитал компании и уменьшить долги.