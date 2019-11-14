Творчество корейского народного певца Нам Чжина





Рубрику «Ретро: музыка прошлых лет» ноября мы посвятили творчеству легендарного южнокорейского народного певца Нам Чжина. Нам Чжин – это настоящее имя певца, а его фамилия Ким. Родился он в 1946 году в г. Мокпхо провинции Чолла-Намдо. Артист очень талантлив разностороннее, поэтому неудивительно, что сначала он построил успешную карьеру певца, а впоследствии стал ещё и очень востребованным киноактёром своего времени в стране. На сцене певец Нам Чжин дебютировал в 1965 году с первым альбомом под названием «Сеульский плейбой». Вне сомнений, он был одним из самых ярких личностей южнокорейского музыкального мира 70-х и 80-х годов. Нам Чжина часто ставили в сравнение с популярным в то время другим музыкальным исполнителем На Хун А, но это сравнение только поднимало силы к большему творческому развитию обоих певцов. Как известно, песни Нам Чжина были, в основном, весёлые, энергичные, оптимистичные и мужественные, которые прекрасно гармонировали с сильным голосом исполнителя. А открыла нашу рубрику песня «Боль в расставшемся сердце» в исполнении певца Нам Чжина.

Нам Чжин не только поёт, но и сочиняет тексты песен. Он был одной из самых ярких личностей корейского музыкального мира 70-х и 80-х годов, его популярность не знала границ. Не зря поклонники называли его «корейским Элвисом Пресли». У Нам Чжина имеется много замечательных хитов, таких как: «Героиня моего духа», «Гнездо», «Ты мне нравишься», «Пустая рюмка», «Танго есть танго» и другие. Полюбились также многим меломанам песни «Хотя я тебя и не люблю», «Зелёная лужайка», а также песня «Вместе с любимой», которая впоследствии стала впоследствии настоящим мега-хитом Нам Чжина. Мы предложили перерваться и послушать песню «Вместе с любимой» в исполнении певца Нам Чжина. А далее на наших волнах прозвучал ещё один хит певца Нам Чжина – песня под названием «Должна быть красивой душа». Затем вниманию наших уважаемых радиослушателей была представлена ещё одна известная песня под названием «Гнездо» в исполнении певца Нам Чжина.

В настоящее время певец продолжает выступать на сцене и вести активную музыкальную деятельность, за что мы очень, конечно, рады. А в завершение нашей рубрики «Ретро: музыка прошлых лет» прозвучала композиция «Хотя я ненавистен тебе, вернись, дай мне шанс» 1976 года выпуска в исполнении певца Нам Чжина.





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