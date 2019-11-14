Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Слушать

Давай дерзай! (6) 겁 안 나요?

#Говорим как герои сериалов l 2019-11-17

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

겁 안 나요?

[Коб ан на-ё?] 

Вам не страшно?


Грамматика

– существительное, которое переводится как «страх». 안 – наречие, имеющее отрицательный характер и используется в качестве отрицания какого-либо действия или явления. Это сокращенная форма наречия 아니 и имеет значение «не». Затем идет глагол 나다 «происходить, возникать» в неофициально вежливом стиле речи – 나요. Все вместе получается 겁 안 나요, который дословно переводится как «не возникает страх?» или «вам не страшно?»


나는 치과 들어가는 것도 무서운데  나요?

- Я боюсь даже заходить в стоматологию, а вам не страшно?


  깐깐하기로 유명한데혼자 보고하는거   나요?

- Он такой скурпулезный, вам не страшно в одиночку делать перед ним отчет? 


  놀이기구 못타겠어요사람들 저렇게 소리 지르는데  나요?

- Я не могу кататься на этом атракционе. Люди так кричат, вам не страшно?


Список

Рекомендуем