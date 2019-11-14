Давай дерзай! (6) 겁 안 나요?

Фраза недели

겁 안 나요?

[Коб ан на-ё?]

Вам не страшно?





Грамматика

겁 – существительное, которое переводится как «страх». 안 – наречие, имеющее отрицательный характер и используется в качестве отрицания какого-либо действия или явления. Это сокращенная форма наречия 아니 и имеет значение «не». Затем идет глагол 나다 «происходить, возникать» в неофициально вежливом стиле речи – 나요. Все вместе получается 겁 안 나요, который дословно переводится как «не возникает страх?» или «вам не страшно?»





- 나는 치과 들어가는 것도 무서운데, 겁 안 나요?

- Я боюсь даже заходить в стоматологию, а вам не страшно?





- 저 분 깐깐하기로 유명한데, 혼자 보고하는거 겁 안 나요?

- Он такой скурпулезный, вам не страшно в одиночку делать перед ним отчет?





- 난 저 놀이기구 못타겠어요. 사람들 저렇게 소리 지르는데, 겁 안 나요?

- Я не могу кататься на этом атракционе. Люди так кричат, вам не страшно?



