РК и Япония не договорились о продлении действия GSOMIA

В Бангкоке состоялась встреча министров обороны РК и Японии Чон Гён Ду и Таро Коно. Они затронули вопрос о намерении Сеула прекратить сотрудничество с Токио по обмену военной информацией в рамках соглашения GSOMIA. Однако достичь договорённостей не удалось. Стороны лишь обозначили прежние позиции. Таким образом, несмотря на давление США в сторону сохранения соглашения, как будет развиваться ситуация дальше не известно. Встреча министров обороны состоялась впервые после объявления Сеулом о решении более не продлевать действие соглашения. Чон Гён Ду сообщил, что его японский коллега призвал отменить решение по GSOMIA. Южнокорейский министр призвал приложить усилия для разрешения двусторонних споров путём диалога, указав на наличие в разногласиях сторон составляющих политического характера. Другими словами, он намекнул на то, что решение Сеула по GSOMIA связано с мерами Токио по ограничению экспорта в РК, которые мотивированы интересами безопасности. То есть, только при изменении данной позиции Японии возможно сохранение соглашения.





Японская сторона подчёркивает, что ограничение поставок в РК высокотехнологичного сырья никак не связано с решением южнокорейского Верховного суда обязать японские компании выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей. Было указано, что ограничительные меры связаны с необходимостью защищать интересы безопасности страны и не имеют отношения к GSOMIA. Таким образом, сотрудничество в рамках соглашения, по мнению японских властей, должно сохраняться.





Южнокорейская сторона считает, что ограничительные меры Японии не имеют каких-либо адекватных причин. Поэтому в Токио решили связать их с вопросом безопасности. Таким образом, РК более не видит целесообразности в сотрудничестве с Японией по обмену военной информацией. Другими словами, позиция Сеула заключается в невозможности взаимодействия в столь важном вопросе, если между сторонами нет доверия. Однако озвучивается возможность пересмотра решения по GSOMIA, если японские власти отменят ограничительные меры. Позже состоялась трёхсторонняя встреча министров РК, США и Японии. Стороны напрямую не затрагивали вышеуказанную тему. Но глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Японии Таро Коно подчеркнули важность обмена военной информацией в рамках обеспечения совместной безопасности.



