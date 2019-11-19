Компания KMS Partner – производитель мини-проекторов

© KMS partner

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы продолжим знакомиться с компаниями, принимавшими участие в выставке электроники (Korea Electronics Show). На очереди компания KMS Partner (케이엠에스파트너), которая занимается мини-проекторами. Познакомит нас с ней президент компании г-н Ким Чжон Дэ.





Наша компания основана в январе 2013 года как производитель мини-проекторов. В аббревиатуре KMS заложен смысл Korea Marketing Sales. Но есть и другой смысл. Для других людей он может выглядеть просто, но для меня это имеет особое значение. Данная аббревиатура – также инициалы имени моей дочери. Она родилась только через 12 лет брака. В названии я выразил желание видеть рост любимой дочери и компании, в которой мы с сотрудниками являемся партнёрами.





KMS Partner - это не обычное предприятие. До открытия своего бизнеса г-н Ким Чжон Дэ занимался финансовыми вопросами. Глядя на то, как его коллеги увольнялись, он решил создать компанию, в которой все сотрудники будут как одна семья. В итоге он нашёл интересную идею для бизнеса.





Когда дочери было три года, я заинтересовался смартфонами. Смотреть видеоролики с помощью телефона удобно. Но когда делаешь это достаточно долго, то возникают проблемы со зрением, шейными позвонками. Могут быть и другие негативные последствия. Поэтому я хотел обезопасить дочку от этого. Я подумал о необходимости какого-нибудь девайса, который позволил бы проводить время с семьёй после работы. Эта мысль натолкнула меня на идею о мини-проекторе





Сегодня растёт интерес к контентам, позволяющим отдыхать дома. Одним из них является мини-проектор, который помогает обустроить дома свой собственный мини-кинотеатр. Спрос на подобное оборудование постоянно растёт, поскольку оно легко соединяется со смартфонами. Г-н Ким Чжон Дэ увидел преимущества этого простого и удобного девайса. Его компания представила на рынок первый на внутреннем рынке мини-проектор с яркостью 100 ANSI-люменов. Это достаточно новая единица измерения, специально созданная для определения яркости проекторов.





© KMS partner

Обычно такие мини-проекторы имеют яркость 30 ANSI-люменов. Мы с самого начала стремились создать многофункциональный девайс, работа которого не ограничивалась бы местом и временем. Если уровень яркости 30 ANSI-люменов, то изображение чётко видно только глубокой ночью или если полностью выключить в помещении свет. Обычно размер экрана невелик. Наш продукт с самого начала позволял обеспечивать чёткую картинку днём и при включённом свете ламп, а диагональ изображения настраивалась до 130 дюймов. Внутри имеется функция кодирования, что избавляет от необходимости ожидания кодирования субтитров при просмотре иностранных фильмов. Также мы сделали интерфейс с широким доступом, который даёт возможность работать не только с форматами HDI и USB.





Многие хотят иметь свой мини-кинотеатр, выезжая на природу или просто проводя время с семьёй и друзьями. Но в случае с мини-проектором часто пользователь разочаровывался, поскольку изображение было невозможно увидеть даже при слабом свете. Поэтому разработка KMS Partner пришлась очень кстати. Обеспечить такой прорыв было сложно, ведь при увеличении яркости неизбежно увеличивался размер линз. Поэтому большое внимание было уделено вопросу обеспечения приемлемого размера линз. Также разработчики немало потрудились над проблемой нагрева. В общем, главное внимание уделялось тому, чтобы продукт в итоге был удобен в использовании. На этом работа не прекращается. Сегодня KMS Partner работает над проектором с яркостью 700 ANSI-люменов, который будет оставаться таким же компактным и лёгким. Такие усилия и постоянный поиск дали положительный эффект. На долю компании KMS Partner приходится 9% всего отечественного рынка мини-проекторов.





Наш первый проектор Zeus вышел на рынок семь лет назад. Если клиенты постоянно покупают нашу продукцию, когда выходит новая модель, меня переполняет гордость. Наши клиенты довольны качеством продукции, приемлемой ценой и высоким уровнем последующего сервисного обслуживания. Следующая модель призвана преодолеть прежние ограничения мини-проекторов, обеспечив высокий уровень разрешения. Многие хотели такой проектор, поэтому, я думаю, его появление на рынке будет обеспечено высокими продажами.





Компания KMS Partner начала с мини-проекторов с яркостью 100 ANSI-люменов, сломав старые ограничения. Теперь на горизонте изображение в качестве Full HD. Таким образом, KMS Partner продолжает работать, делая мини-проекторы важной частью современной жизни.