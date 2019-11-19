В октябре в РК самый высокий уровень занятости за 23 года

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В августе, сентябре и октябре уровень занятости в Республике Корея значительно вырос. В октябре рост превысил 400 тыс. человек, а уровень занятости достиг максимума за 23 года. Однако есть проблемы, требующие решения. Это снижение количества занятых людей в возрасте от сорока до пятидесяти лет, которые являются фундаментом южнокорейской экономики. Подробнее об этом мы поговорим с директором Института экономических исследований Чхамчоын г-ном Ли Ин Чхолем.





В прошлом месяце количество занятого населения выросло более чем на 400 тысяч человек. Улучшение показателя продолжается три месяца подряд. По статистическим данным, в октябре показатель составил 27 млн 509 тыс. человек. Это на 419 тысяч больше, чем год назад. Нынешний рост является самым большим с 2014 года. В этой связи эксперты говорят о стабилизации ситуации на рынке труда.





В октябре уровень занятости составил 62%. Больше всего показатель улучшился в сфере услуг, где занятость увеличилась на 486 тыс. человек. Одновременно снижается уровень безработицы.





В начале этого года количество безработных составляло 1 млн человек. В октябре отметка сократилась на 11%, и безработными были уже 864 тыс. человек. Это самый низкий показатель с 2015 года. Уровень безработицы в нашей стране снизился на 0,5%, составив в октябре минимальные с 2013 года 3%. Улучшилась ситуация с занятостью среди молодёжи до 30 лет. Уровень молодёжной безработицы сократился на 1,2%, составив 7,2%, что также является минимальной отметкой с 2012 года.





В октябре количество безработных в РК снизилось на 100 тыс. человек, составив 864 тыс. человек. Уровень безработицы значительно снижается, в том числе среди молодёжи. В правительстве сообщают, что впервые за 17 лет фиксируется одновременное улучшение занятости и снижение безработицы. Кроме того, рост занятого населения превышает рост населения.





Судя по уровню занятости и безработицы в целом ситуация на рынке труда стабилизируется. Но если взглянуть на все факторы подробнее, то можно увидеть, что положение всё ещё сложное. Среди людей в возрасте от 40 до 50 лет, на долю которых приходится основная часть экономически активного населения, растут случаи отказа даже от попыток устроиться на работу. Нет признаков улучшения ситуации в сферах промышленного производства, строительства, розничных и оптовых продаж. В октябре количество людей, занятых в производстве, сократилось на 81 тыс. человек. Сокращение продолжается 19 месяцев подряд. Это самый длинный период спада с 2013 года. В возрастной группе от 40 до 50 лет количество занятых сократилось на 146 тыс. человек, а от 30 до 40 лет - на 50 тыс. человек. В первой группе снижение продолжается четыре года подряд.





Официальные показатели свидетельствуют об улучшении ситуации на рынке труда. Но на самом деле не всё просто. Если среди людей в возрасте от сорока до пятидесяти лет занятость сокращается, то рост занятости среди граждан старше шестидесяти лет оказался самым высоким с июля 1982 года, когда начался сбор соответствующей статистики. Растёт количество рабочих мест в здравоохранении и сфере социального обеспечения, то есть в сферах, получающих крупные субсидии. Это положительный момент, учитывая, что изначально в Республике Корея был самый высокий уровень бедности среди пожилых людей. Но в случае с рабочими местами, созданными за счёт финансовых вливаний, нет гарантий стабильности и постоянстве. Увеличивается предложение временной и низкооплачиваемой работы. В этой ситуации политика государства должна быть нацелена на улучшение ситуации, прежде всего, в частном секторе.





Качественные рабочие места в основном создаются в частном секторе. Именно поэтому нужно сосредоточиться на нём. Следует создать благоприятные условия для работы частных компаний, устранить ограничения, препятствующие их развитию. Политические силы должны стать арбитром между новыми и старыми отраслями, чтобы найти консенсус. Нужно также решать проблему с занятостью и условиями работы молодёжи, учитывая стремительные темпы старения общества и сокращение трудоспособного населения. В условиях снижения потенциального роста экономики нужен план повышения конкурентоспособности и производительности в тесном сотрудничестве рабочих, работодателей и правительства. Деловые круги также должны активизировать инвестиции в будущее. Тогда можно будет надеяться на улучшение ситуации в частном секторе.





Южнокорейское правительство отмечает тенденцию к восстановлению рынка труда, ссылаясь на официальные показатели. Но это не должно быть успокаивающим фактором. Нужно работать над поддержкой активности рынка в целях создания качественных рабочих мест, которыми народ сможет воспользоваться.