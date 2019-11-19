Маленькая принцесса (A Little Princess / 감쪽같은 그녀, 2019)

На тему дня: комментарий к главной новости
Пхеньян: Переговоры невозможны, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики
2019-11-19
#Новости шоу-бизнеса l 2019-11-18
Режиссер: Хо Ин Му
Жанр: драма
В ролях: На Мун Хи, Ким Су Ан
Премьера: 4 декабря 2019 г.
Возрастное ограничение: отсутствует
Сюжет фильма повествует о 72-летней кореянке Маль Сун. Всю жизнь она прожила одна и даже не подозревала о том, что у нее есть внуки. В один прекрасный день у порога ее дома появляется девочка Кон Чжу вместе с младшей сестрой Чин Чжу. Маль Сун и Кон Чжу являются полной противоположностью друг другу. Они не схожи характерами, вкусами и даже не обладают общими чертами внешности. Со временем они находят общий язык, однако...
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-11-19
2019-11-18
2019-11-18