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Маленькая принцесса (A Little Princess / 감쪽같은 그녀, 2019)

#Новости шоу-бизнеса l 2019-11-18


Режиссер: Хо Ин Му

Жанр: драма

В ролях: На Мун Хи, Ким Су Ан

Премьера: 4 декабря 2019 г.

Возрастное ограничение: отсутствует


Сюжет фильма повествует о 72-летней кореянке Маль Сун. Всю жизнь она прожила одна и даже не подозревала о том, что у нее есть внуки. В один прекрасный день у порога ее дома появляется девочка Кон Чжу вместе с младшей сестрой Чин Чжу. Маль Сун и Кон Чжу являются полной противоположностью друг другу. Они не схожи характерами, вкусами и даже не обладают общими чертами внешности. Со временем они находят общий язык, однако...

Маленькая принцесса (A Little Princess / 감쪽같은 그녀, 2019)
Маленькая принцесса (A Little Princess / 감쪽같은 그녀, 2019)
Маленькая принцесса (A Little Princess / 감쪽같은 그녀, 2019)
Маленькая принцесса (A Little Princess / 감쪽같은 그녀, 2019)
Маленькая принцесса (A Little Princess / 감쪽같은 그녀, 2019)
Маленькая принцесса (A Little Princess / 감쪽같은 그녀, 2019)
Маленькая принцесса (A Little Princess / 감쪽같은 그녀, 2019)
Маленькая принцесса (A Little Princess / 감쪽같은 그녀, 2019)
Маленькая принцесса (A Little Princess / 감쪽같은 그녀, 2019)
Маленькая принцесса (A Little Princess / 감쪽같은 그녀, 2019)
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