Маленькая принцесса (A Little Princess / 감쪽같은 그녀, 2019)





Режиссер: Хо Ин Му

Жанр: драма

В ролях: На Мун Хи, Ким Су Ан

Премьера: 4 декабря 2019 г.

Возрастное ограничение: отсутствует





Сюжет фильма повествует о 72-летней кореянке Маль Сун. Всю жизнь она прожила одна и даже не подозревала о том, что у нее есть внуки. В один прекрасный день у порога ее дома появляется девочка Кон Чжу вместе с младшей сестрой Чин Чжу. Маль Сун и Кон Чжу являются полной противоположностью друг другу. Они не схожи характерами, вкусами и даже не обладают общими чертами внешности. Со временем они находят общий язык, однако...