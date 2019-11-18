Пак Чин Ён возвращается на сцену





Южнокорейский певец, основатель продюсерской компании JYP Entertainment Пак Чин Ён (박진영) возвращается на сцену. Его новая песня «FEVER» (피버) будет опубликована уже 1 декабря. Артист лично принимал участие в написании слов и музыки. По его словам, «FEVER» является своего рода сочетанием двух музыкальных жанров - водевиль и хип-хоп.

Пак Чин Ён в прошлый вторник опубликовал тизер музыкального клипа в социальных сетях. Актриса Чо Ё Чжон (조여정), получившая известность благодаря роли в фильме «Паразиты» (기생충, 2019), приняла участие в съёмках музыкального клипа. Известно, что его релиз состоится 30 ноября.