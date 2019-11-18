Группа AOA завершила работу над новым мини-альбомом

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Музыкальный коллектив AOA завершает подготовку к релизу первого мини-альбома в обновлённом составе.

Как сообщили в продюсерской компании FNC Entertainment, альбом получил название «NEW MOON» (뉴 문), его выпуск запланирован на 26 ноября. Это первый альбом группы за последние полтора года. В его состав войдут несколько песен, включая главный трек «Come See Me» (날 보러 와요).

Напомним, группа AOA дебютировала в 2012 году в составе 8 человек. 4 года спустя группу покинули 3 участницы - Чхо А (초아), Ю Гён (유경), Мин А (민아). На сегодняшний день в составе группы числятся Чи Мин (지민), Ю На (유나), Хэ Чжон (혜정), Соль Хён (설현) и Чхан Ми (찬미). Все 5 участниц приняли решение о продлении контракта с продюсерской компанией и сохранении музыкального коллектива.