Телерейтинг сериала «Когда цветёт камелия» превысил 20%

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Сериал телеканала KBS2 «Когда цветёт камелия» (동백꽃 필 무렵) получил большую популярность у корейских телезрителей. По данным компании Nielsen Korea, 13 ноября телевизионный рейтинг сериала составил 20,7%.

В этот четверг завершается показ сериала. Все находятся в ожидании того, сможет ли он превзойти телевизионный рейтинг (22,7%) другого сериала «Пхун Сан, что с тобой?» (왜그래 풍상씨). Отметим, рейтинг сериалов телеканалов SBS и MBC, показанных в одинаковый промежуток времени, не превышает 3%.