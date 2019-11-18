



Семейная драма «Маленькая принцесса» (감쪽같은 그녀) выходит на экраны кинотеатров 4 декабря. Действие фильма происходит в Пусане. Главной героине Маль Сун (말순) 72 года, она всю жизнь прожила одна и зарабатывает вышивкой полотенец. В прошлом дочь Маль Сун в надежде стать певицей покинула родной дом, и вот спустя много лет в её жизни появляется 12-летняя внучка Кон Чжу (공주). Маль Сун принимает внучку, и они начинают счастливую жизнь, но судьба уготовила им испытание.

Сюжет фильма в определённой степени схож с другими фильмами «Быстрый скандал» (과속스캔들, 2008), «Мой невыносимый брат» (형, 2016), которые также раскрывают тему воссоединения потерянных родственников. Режиссёр фильма Хо Ин Му (허인무) сделал удачный выбор, пригласив актрис На Мун Хи (나문희) и Ким Су Ан (김수안). На Мун Хи почти 60 лет снимается в кино и очень хорошо передала эмоции своего персонажа. Ким Су Ан, несмотря на свой юный возраст, уже успела сняться в нескольких известных фильмах, среди которых «Поезд в Пусан» (부산행, 2016) и «Вместе с богами: преступление и наказание» (신과함께-죄와 벌, 2017). Добавим, фильм «Маленькая принцесса» открыл I Международный кинофестиваль в Канныне (провинция Канвондо) с 8 по 14 ноября.