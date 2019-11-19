Пхеньян: Переговоры невозможны, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики

После решения РК и США отложить совместные военно-воздушные учения северокорейская сторона не только не поприветствовала этот шаг, но и наоборот, усилила давление. Теперь Север настаивает на возможности возобновления рабочих переговоров по денуклеаризации только после того, как США откажутся от враждебной политики. Ранее, северокорейская сторона положительно оценила заявление главы Пентагона Марка Эспера о намерении пересмотреть масштаб военных учений. Однако после объявления о временной отмене манёвров, что, по сути, является более весомым шагом, Пхеньян лишь повысил свои требования. Таким образом, надежды на скорое возобновление рабочих переговоров сторон вновь ослабли.





Опубликованное во вторник агентством ЦТАК заявление председателя северокорейского комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоля было довольно жёстким. Он заявил, что США не должны даже и мечтать о переговорах по денуклеаризации, пока не откажутся от враждебной политики в отношении КНДР. Под данным условием Пхеньян подразумевает полное прекращение совместных военных учений РК и США, а также отмену антисеверокорейских санкций. Такая позиция Севера, судя по всему, обусловлена стремлением по максимуму использовать внутреннюю ситуацию в США. Дональд Трамп представляет прекращение ракетных и ядерных испытаний в КНДР в качестве своей заслуги, но для продолжения диалога двух стран необходимы дополнительные подвижки. В США сегодня непростая ситуация. Идёт расследование по делу об импичменте Дональду Трампу. Поэтому давление со стороны Севера нацелено на получение уступок со стороны американского президента, который пытается заработать как можно больше плюсов перед предстоящими выборами .

США сохраняют позицию о невозможности отмены или смягчения антисеверокорейских санкций СБ ООН до тех пор, пока Пхеньян не пойдёт на денуклеаризацию. На требования Севера об отмене враждебной политики в Вашингтоне придерживаются позиции о гарантиях безопасности северокорейского режима в обмен на отказ от ядерного оружия. Однако в случае денуклеаризации США обещают Северу отмену санкций и всемерную помощь в экономическом развитии. В Пхеньяне же заняли позицию о невозможности конкретных шагов в этом направлении, полагаясь только на голые обещания США. При этом идёт ссылка на судьбу ливийского лидера Муаммара Каддафи. Именно недоверие сторон тормозит переговорный процесс. Но Трамп нуждается в разрешении этой проблемы, находясь в сложном положении перед выборами и на фоне расследования по вопросу импичмента. Поэтому ему нужно во что бы то ни стало вернуть Север за стол переговоров. Пхеньян также стремится к скорейшему разрешению проблемы в обозначенный им же срок – до конца текущего года.



