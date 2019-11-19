Рассказ «Между дочерью и матерью» писательницы Им Сун Дык

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Это история о девушке Хён Сун и её матери. В годы японской оккупации мать быстро выдала юную дочь замуж, чтобы ту не забрали в японскую армию работать сексуальной рабыней. Но муж дочери оказался пьяницей, который, к тому же, часто бил девушку. Спустя недолгое время после свадьбы он погиб, и дочь снова вернулась в родной дом. Мать искренне желала выдать дочь замуж во второй раз.









- Я достойно прожила в одиночестве, воспитывая вас с братом, и в надеждах о лучшей жизни. Как так вышло, что нормальный парень выбрал себе использованную!

- По вашим словам, и меня можно считать мусором. Я ведь такая же использованная, как и Ён Гён, - с улыбкой бросила Хён Сун, но выражение лица матери вмиг изменилось. Было понятно, что за серьёзным выражением лица женщина пыталась скрыть своё смущение. Но Хён Сун решила, что сейчас самое время всё разъяснить.





“내가 수절하고 너희 오누이 길러낼 땐 버젓한 세상 보고파 그랬지,

왜 어쩐다고 멀쩡한 자식 헌 짝을 맞춰줄까”

“어머니 말씀대로 하면 저도 쓰레기통 참례나 해야겠어요.

연경이처럼 헌 것이긴 매일반 아니예요?”

그럴 바에는 다신 절 보고도 재혼하라고 마세요”

그제야 어머니의 긴 한숨이다.

“미친 것. 그럼 외도토리처럼 혼자 늙어죽을 텐가?”

거지반 입안에서 하는 소리다.

눈앞의 딸을 보니 진심인즉 헌 것이고 새 것이고 사람 추세할 것이 못되었다.

다만 하나, 마마자국처럼

어머니의 낡은 생각 가운데

그런 기성관념이 의미없이 남아 있었을 따름이다.









Ещё одной головной болью для женщины являлась женитьба младшего сына Хён Ду. Парень крепкого телосложения и приятной внешности был завидным женихом, как считала мать, но никак не мог найти себе пару.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Главная тема произведения – освобождение женщин, причём здесь не затрагивается противостояние мужчин и женщин. Здесь показаны разногласия между матерью и дочерью. Освобождение женщин возможно лишь после того, как будут сломлены патриархальные стереотипы внутри самих женщин. В произведении мать, женщина с наполовину либеральными взглядами, вынуждена иметь дело сразу с двумя проблемами – повторное замужество дочери и возможный брак с сына с разведённой женщиной.









Писательница Им Сун Дык родилась в 1915 году. Известна также как критик женской литературы. Автор произведений «Воскресенье», «Крёстная мать».