РК и Япония не сумели урегулировать торговые разногласия

Представители РК и Японии провели очередной раунд переговоров по урегулированию разногласий в рамках ВТО. Встреча прошла во вторник в Женеве. Это уже вторая по счёту попытка двух стран поставить точку в торговом конфликте. Как заявил глава южнокорейской делегации Чон Хэ Гван, стороны не смогли сузить разногласия, но углубили понимание позиций друг друга. Между тем, консенсус не достигнут. Конфликт начался с того, что Токио исключил Сеул из списка приоритетных торговых партнёров, пользующихся упрощённым режимом при импорте японской продукции. В результате южнокорейские компании лишились некоторых видов сырья для производства полупроводников. В ответ Сеул принял аналогичные меры в отношении Токио. По заявлениям японской стороны, введение ограничений объясняется соображениями национальной безопасности, а решение Сеула является актом мести из-за спора вокруг выплаты компенсаций жертвам принудительной трудовой мобилизации.





Сеул рассматривает введение Японией экспортных ограничений как дискриминационные меры, которые противоречат существующей системе экспортного контроля и должны быть отменены. В Токио заявляют, что экспортные ограничения не затронули те виды сырья, которые не применяются в военной сфере. Таким образом, принятые меры являются вполне справедливыми. Сеул предпринял попытки урегулировать конфликт, однако ответной реакции со стороны Токио не последовало. 11 сентября южнокорейская сторона обратилась в ВТО. Через месяц состоялся первый раунд переговоров. Как и предполагалось, Токио так и не изменил своей позиции, в результате чего переговоры не принесли результатов.





Второй раунд переговоров состоялся 19 ноября, и снова нельзя говорить о преодолении разногласий. Может состояться третий раунд переговоров, но, скорее всего, позиции сторон останутся без изменений. Глава южнокорейской делегации Чон Хэ Гван заявил о намерении провести детальную оценку ситуации для рассмотрения возможности обращения в ВТО и формирования панели независимых экспертов. Речь идёт о созыве арбитражной комиссии с участием третьей страны. Практика показывает, что заключительный доклад такой комиссии передаётся сторонам в течение полугода. В отдельных случаях срок может быть продлён до девяти месяцев. Рекомендации комиссии обязательны для исполнения, но у сторон есть право на подачу апелляции, а это может привести к дальнейшему затягиванию конфликта.