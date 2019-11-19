



В сегодняшнем выпуске мы расскажем подробнее о персонаже Кролика из всем известного «Сказания о подводном дворце». Благодаря своей хитрости и находчивости Кролику удаётся выжить в самых щекотливых ситуациях – убежать из подводного дворца Дракона, вырваться из сетей дровосеков и обмануть хищного Орла. А поскольку этот древний сказ исполняется и в форме традиционного музыкального жанра пхансори, то в нашем выпуске вы сможете ещё и прослушать отрывки об этих сценах.





Выпуск 440. Кролик в «Сказании о подводном дворце»

* Песня «Нангамханэ» («Как тягостно») – Группа «Project Rock»

* Отрывок из пхансори «Сказание о подводном дворце», в котором Кролик попадает в сети дровосеков – Пак Чхо Воль (вокал)

* Отрывок из пхансори «Сказание о подводном дворце», в котором Кролик попадает к Орлу – Нам Хэ Сон (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)