В чем же секрет популарности «Мисс Трот» Сон Га Ин?

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Кто бы мог подумать, что жанр «трот», который пользуется популярностью среди взрослого поколения, может оказаться в центре внимания корейского шоу бизнеса? В начале года это произошло благодаря телепроекту «Мисс Трот» - конкурсу по отбору самой лучшей исполнительницы трот-песен. Певице Сон Га Ин посчастливилось получить статус «Мисс Трот». Сейчас девушка стала настоящей звездой. По количеству выступлений она заняла первое место среди отечественных артистов. Может быть из-за ностальгии по прошлому сейчас трот пользуется большой популярностью, а Сон Га Ин, как юная представительница трота – в центре внимания. Для тех, кому не хватает адреналина, группа NO BRAIN выпустила восьмой по счету альбом «Zikzin». Слушая песни из этого альбома можно бежать бесконечно, пока прозвучат все песни. Стоит также отметить, что в этом году группе исполняется 24 года. В чем же секрет творческого долголетия? О подробностях мы расскажем в очередном выпуске рубрики «Новости шоу-бизнеса».