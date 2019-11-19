Глава 19. Король Кён Док и монах Пхё Хун

Король Кён Док женился на дочери сановника Сун Чжона. Однако у них не было детей. Король обвинил жену в бесплодии, и решил жениться на другой, которая позже получила имя Ман Воль. Но проблема осталась нерешённой, и беспокойство короля усиливалось.

Однажды король призвал к себе монаха по имени Пхё Хун. В то время в Силла жили 10 святых монахов, которые могли связаться с Небом, и Пхё Хун был одним из них.

Наш герой спросил смущенно: «Наверняка я невезучий человек. До сих пор у меня нет детей. Помоги нам с женой, чтобы у нас родился сын».

Пхё Хун обратился к Царю Небесному и получил ответ: «Царь сказал, что у вас будет ребёнок, но это дочь, а не сын». Ответ монаха разочаровал короля, но он не сдался: «Мне нужен сын. Пусть Царь Небесный сменит пол ребёнку».

Пхё Хун вновь поговорил с Царём, который ответил: «Это возможно, но в таком случае наследник представит серьезную опасность для страны». Когда монах собрался спуститься на землю после разговора, Царь предупредил: «Нельзя творить беспорядок в мире человека и на небесах. Ведь это очень опасно. Но ты раскрыл тайны небес, и я тебе запрещаю вход на небеса».

Монах передал пророчество Царя Небесного, но наш герой настоял на своём мнении: «Даже если Силла окажется в опасности, я не могу отказаться от шанса получить наследника».

Спустя некоторое время, королева забеременела и родила мальчика. Естественно король очень радовался появлению сына. Но счастье не длилось долго. Король умер, когда мальчику исполнилось 8 лет. Наследник стал правителем по имени Хе Гон, но королева-мать выполняла обязанности регента. С того момента в стране начался настоящий хаос. Королева не умела управлять страной. Даже когда мальчик повзрослел, ситуация не улучшилась. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Как оказалось, Пхё Хун был прав.

В конце концов Хе Гон был убит руками Ким Ян Сана, который занял должность «сандэдын». Эта должность соответствует теперешнему званию премьер-министра. Ким Ян Сан станет следующим королём Сон Доком. После переворота в Силла больше не рождались такие святые люди как Пхё Хун.