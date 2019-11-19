



Южнокорейская группа VICTON дебютировала в 2016 году. В её составе 7 участников: Хан Сын У (한승우), Кан Сын Сик (강승식), Хо Чхан (허찬), Им СэЧжун (임세준), То ХанСэ(도한세), Чхве Бён Чхан (최병찬)и Чон Су Бин(정수빈). Название коллектива«VICTON»состоит из нескольких букв выражения«VoICe TO New world».

Первыймузыкальныйальбом группы вышел 9 ноября 2016 года. На сегодняшний день в репертуареколлектива- 5 альбомов. Последний был опубликован 4 ноября 2019 года. Он получил название«Nostalgia»