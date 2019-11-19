КНДР усиливает давление на США

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17 ноября Сеул и Вашингтон приняли решение отложить на неопределённый срок проведение совместных военно-воздушных учений, потребовав от Пхеньяна вернуться за стол переговоров о денуклеаризации без предварительных условий. В тот же день президент США Дональд Трамп призвал лидера КНДР Ким Чон Ына «действовать быстро». Дональд Трамп обратился к Ким Чон Ыну примерно через десять часов после того, как Сеул и Вашингтон объявили об отсрочке совместных учений. Северная Корея быстро отреагировала на сообщение Трампа, выпустив серию агрессивных заявлений. Пхеньян усиливает давление на Вашингтон, требуя от него отказаться от «враждебной политики». Ситуацию комментирует профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения университета Ачжу.