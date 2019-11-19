Мультипликация в КНДР

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Пхеньян: Переговоры невозможны, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики
2019-11-19
#Сближаясь с Севером l 2019-11-21
Северокорейская мультипликация, особенно на фоне общего имиджа КНДР в мире, имеет достаточно хорошую репутацию. В стране производятся мультфильмы в форматах 2D и 3D, причём все они снимаются с использованием компьютерной графики. Эксперты утверждают, что качество северокорейских мультфильмов соответствует мировым стандартам. О достижениях в области северокорейской мультипликации расскажет профессор Чон Ён Сон из исследовательской группы гуманитарных проблем воссоединения Университета Конгук.
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2019-11-19
2019-11-18
2019-11-18