Мультипликация в КНДР

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Северокорейская мультипликация, особенно на фоне общего имиджа КНДР в мире, имеет достаточно хорошую репутацию. В стране производятся мультфильмы в форматах 2D и 3D, причём все они снимаются с использованием компьютерной графики. Эксперты утверждают, что качество северокорейских мультфильмов соответствует мировым стандартам. О достижениях в области северокорейской мультипликации расскажет профессор Чон Ён Сон из исследовательской группы гуманитарных проблем воссоединения Университета Конгук.